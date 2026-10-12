НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ: МИНЗДРАВ УСИЛИЛ ПРОФИЛАКТИКУ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА У ДЕТЕЙ

Профилактика избыточного веса и метаболических нарушений у детей стала одной из тем Первого республиканского форума «Саламатты мектеп» в Астане.

По данным мультииндикаторного кластерного обследования 2024 года, избыточная масса тела выявлена у 23,2% детей в возрасте 5–9 лет — почти у каждого четвертого ребенка.

Проблему важно выявлять и предупреждать уже в школьном возрасте. Избыточный вес в детстве связан с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем.

В 2025 году среди детей и подростков до 18 лет зарегистрировано 1 104 случая сахарного диабета 2 типа, из них 237 — впервые выявленные.

Профилактика начинается с повседневной среды ребенка: сбалансированного питания, достаточной физической активности, формирования здоровых привычек и своевременной оценки факторов риска.

Именно поэтому в рамках «Саламатты мектеп» особое внимание уделяется качеству школьного питания, доступности физической активности, профилактике заболеваний и взаимодействию школы, семьи и системы здравоохранения.

При этом важно помнить: профилактика избыточного веса не должна превращаться в стигматизацию ребенка. Насмешки, обвинения и публичное обсуждение веса недопустимы. Задача взрослых — не критиковать ребенка, а создавать условия, в которых здоровый образ жизни становится естественной частью его повседневности.

Здоровье ребенка формируется не одной акцией и не одним визитом к врачу. Это результат среды, в которой он каждый день учится, питается, двигается и растет.