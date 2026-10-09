В АЛМАТЫ ПРОШЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕТСКОЙ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ

В Научном центре педиатрии и детской хирургии (НЦПДХ) состоялся двухдневный мастер-класс, посвященный малоинвазивным операциям у детей.

Событие прошло в рамках Международной научно-практической конференции «Международная научно-практическая конференция здоровья и развития ребенка: Современные подходы к раннему выявлению и вмешательству при заболеваниях детского возраста», приуроченной к 90-летию академика НАН РК, профессора Камала Ормантаева.

В ходе встречи врачи обсудили раннее выявление заболеваний у детей. Отдельное внимание уделили новым подходам к диагностике и хирургическому лечению с использованием малоинвазивных технологий.

Для проведения показательных операций и обмена опытом были приглашены ведущие детские хирурги из Москвы: д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии им. академика С.Я. Долецкого (РМАНПО) Юрий Соколов и к.м.н., заведующий отделением торакальной хирургии Морозовской детской больницы Олег Топилин.

За два дня российские и казахстанские коллеги выполнили ряд сложных малоинвазивных операций детям с врожденными пороками и заболеваниями органов грудной клетки и брюшной полости. Эксперты на практике продемонстрировали нюансы хирургических вмешательств и поделились современными протоколами выхаживания пациентов.

К мастер-классу присоединились более 150 врачей со всей страны – как очно, так и в онлайн-формате. Встреча стала отличной площадкой для обмена практическим опытом, а ее главная цель – сделать высокотехнологичную и менее травматичную хирургическую помощь доступной для большего числа детей.