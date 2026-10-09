Казахстан и ВОЗ обсудили влияние изменения климата на здоровье населения

Казахстан намерен расширить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах доступности медицинской помощи, охраны здоровья матерей и детей, а также защиты населения от климатических рисков. Новые совместные инициативы обсудили министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и и.о.директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Коринн Капуано на встрече в туркменском городе Аваза.

Отдельное внимание стороны уделили защите здоровья населения от последствий изменения климата.

Казахстан совместно с ВОЗ и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) планирует провести 9 ноября в Анталье, в рамках международной климатической конференции COP31, специальное мероприятие, посвященное влиянию экстремальной жары, загрязнения воздуха и других экологических факторов на здоровье людей.

Особый акцент будет сделан на защите беременных женщин и детей, а также повышении готовности системы здравоохранения к климатическим вызовам.

Еще одним направлением сотрудничества станет реализация инициативы «Здоровое будущее в регионе Приаралья» на 2026–2030 годы.

В ходе встречи также обсуждены перспективы расширения участия Казахстана в работе руководящих органов ВОЗ и укрепления международного взаимодействия в сфере здравоохранения.

Одной из ключевых тем стала подготовка к 50-летию Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи и 10-летию Астанинской декларации, которые будут отмечаться в 2028 году.

Казахстан предложил ВОЗ совместно подготовить международную программу мероприятий, направленных на развитие первичной медицинской помощи, повышение ее доступности и обмен эффективными практиками между странами.

Акмарал Альназарова подчеркнула стратегическое значение партнерства с ВОЗ и заинтересованность Казахстана в реализации совместных проектов, направленных на укрепление здоровья населения.