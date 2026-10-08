Казахстан и Узбекистан договорились запустить пилотные проекты в онкологии, санитарно-эпидемиологической безопасности и оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Страны также усилят взаимодействие между приграничными медицинскими организациями, расширят подготовку врачей и обмен специалистами.

Об этом министры здравоохранения Казахстана и Узбекистана Акмарал Альназарова и Эльдор Адилов договорились на встрече в городе Аваза (Туркменистан).

Стороны намерены обмениваться опытом применения современных методов диагностики и лечения, координировать действия при чрезвычайных ситуациях и санитарно-эпидемиологических рисках, а также развивать сотрудничество между медицинскими организациями приграничных регионов.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество между странами приносило конкретные результаты для людей. Прежде всего это своевременная диагностика, доступность качественной медицинской помощи и подготовка специалистов. Особое внимание будем уделять приграничным регионам, где необходимо укреплять взаимодействие медицинских организаций и обеспечивать обмен опытом», - отметила глава Минздрава РК.

Кроме того, стороны рассмотрели совместную реализацию региональных инициатив по охране здоровья населения, в том числе в условиях экологических и климатических рисков.

По итогам встречи Казахстан и Узбекистан договорились активизировать практическое сотрудничество: запустить пилотные проекты, расширить подготовку медицинских специалистов и укрепить связи между приграничными регионами.