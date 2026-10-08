В Алматы впервые внедрили малоинвазивную технологию замены митрального клапана

В Городском кардиологическом центре Алматы внедрена новая малоинвазивная технология лечения митрального клапана.

Современные технологии позволяют выполнять сложные вмешательства на клапанах сердца малоинвазивными методами, в том числе у пациентов с высоким риском повторной открытой операции.

На базе Городского кардиологического центра Алматы прошёл двухдневный мастер-класс с участием специалистов Центра Сердца UMC — Алимбаева С.А. и Мусаева А.А.

В рамках мастер-класса совместной командой выполнены сложные малоинвазивные вмешательства у пациентов, которым ранее в разные годы уже проводились открытые операции на сердце.

Одним из ключевых этапов стала гибридная операция — трансапикальная имплантация митрального клапана Valve-in-Ring (ViR). Эндоваскулярный клапан был имплантирован в митральную позицию через межрёберный доступ и верхушку левого желудочка.

Мультидисциплинарная команда кардиохирургов и интервенционных кардиологов успешна выполнила операцию у 74-летней пациентки, для которой повторная открытая операция могла быть сопряжена с повышенным хирургическим риском.

Использование трансапикального доступа позволило выполнить высокотехнологичное вмешательство без повторной стернотомии.

Повторные операции на сердце относятся к категории технически сложных вмешательств и могут сопровождаться повышенным риском осложнений. В таких клинических ситуациях современные гибридные и транскатетерные технологии позволяют расширить возможности лечения и в ряде случаев избежать повторной открытой операции.

Для специалистов Городского кардиологического центра Алматы внедрение данной технологии — ещё один важный шаг в развитии современной малоинвазивной кардиохирургии и расширении возможностей лечения пациентов со сложной кардиологической патологией.

Для пациентов это означает меньшую хирургическую травму, более раннюю реабилитацию и возможность быстрее вернуться к привычной жизни.