В КАЗАХСТАНЕ МЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК

Сколько пациент ожидает консультацию профильного специалиста, своевременно ли проходит необходимые диагностические исследования и получает ли дальнейшее наблюдение после выписки из стационара, эти и другие параметры войдут в единую систему оценки работы организаций первичной медико-санитарной помощи.

Новая редакция стандарта ПМСП направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи, усиление профилактики и обеспечение непрерывного сопровождения пациента.

Для оценки работы поликлиник предусматривается единая 100-балльная система. Расчет показателей планируется проводить ежеквартально в автоматическом режиме на основании данных информационных систем здравоохранения.

«Нам важно уйти от формальной оценки работы поликлиник. Главный критерий – качество оказанной помощи, что в итоге получит пациент: насколько быстро он попал к нужному специалисту, своевременно ли прошел диагностику и продолжил наблюдение после лечения. Для этого данные должны формироваться автоматически и объективно. Сегодня информация находится в нескольких цифровых ресурсах, поэтому наша задача - обеспечить их интеграцию и сформировать единую систему оценки», - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Отдельный блок касается профилактики и раннего выявления заболеваний. Будут учитываться охват детей плановой вакцинацией, прохождение скринингов, а также своевременное завершение диагностики при подозрении на рак молочной железы, шейки матки и колоректальный рак.

Предусматривается и учет обратной связи пациентов: насколько доступной и понятной была медицинская помощь, понимает ли пациент свой диагноз и дальнейший план лечения, отмечает ли улучшение состояния после оказанной помощи.

Новая редакция стандарта также четко определяет объем медицинской помощи на уровне ПМСП. Услуги, входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, оказываются независимо от статуса пациента в системе ОСМС.

В их числе — прием специалистов первичного звена, доврачебный осмотр, помощь кабинета неотложной помощи, общий анализ крови и мочи, ЭКГ, флюорография и другие предусмотренные перечнем исследования.

Чтобы пациенту не приходилось повторно обращаться в поликлинику только за результатами, данные обследований и рекомендации по итогам первичного приема предусматривается автоматически направлять в личный кабинет через медицинскую цифровую систему.

В системе ОСМС на уровне ПМСП доступен широкий перечень консультативных, диагностических, профилактических и лечебных услуг, включая лабораторную диагностику, ЭКГ, маммографию, холтеровское и суточное мониторирование артериального давления, патронаж, дистанционные консультации и работу мобильных бригад.