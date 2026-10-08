В АТЫРАУ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

На базе Атырауского высшего медицинского колледжа Управления здравоохранения Атырауской области прошел II Республиканский чемпионат профессионального мастерства «MedSkills Atyrau – 2026».

Масштабный проект объединил будущих специалистов сестринского дела и экспертов из 16 регионов Казахстана, став ярким событием для всей системы отечественного здравоохранения.

В течение двух дней студенты из 16 регионов страны: Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Улытауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Туркестанской областей, а также городов Алматы, Шымкент и Астана специальности «Сестринское дело» демонстрировали свои знания и практические навыки в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Главными задачами соревнований стали повышение престижа профессии медицинской сестры, укрепление теоретической и практической подготовки студентов, развитие критического мышления в сложных клинических ситуациях, а также популяризация стандартов качественного и безопасного ухода за пациентами.

Конкурсная программа была насыщена сложными заданиями, моделирующими реальные условия работы медицинских работников. На специально оборудованных площадках участники выполняли инъекционные процедуры в процедурном кабинете, организовывали кормление пациентов в условиях стационара на английском языке, а также демонстрировали комплексный уход за пациентами с сахарным диабетом на дому.

Оценку компетенций проводили как приехавшие с конкурсантами эксперты, так и независимая комиссия из числа главных и старших медицинских сестер ведущих больниц Атырауской области. Все результаты вносились в автоматизированную систему CIS (Competition Information System), что обеспечило полную прозрачность и объективность подведения итогов.

По результатам двухдневных испытаний золотую медаль чемпионата завоевала Акмаржан Бокенбай из Жамбылского высшего медицинского колледжа.

Второе место разделили Айнар Даукен (Республиканский высший медицинский колледж), Сабина Ашимхан (Костанайский высший медицинский колледж) и Айдана Толепберген (Атырауский высший медицинский колледж).

Почетное третье место заняли Айымгуль Иманкулова (Западно-Казахстанский высший медицинский колледж), Асель Николай (Высший медицинский колледж «Мейірбике», г. Актау) и Дильназ Худайбергенова (Туркестанский высший медицинский колледж).

Напомним, республиканский чемпионат MedSkills впервые был проведен в 2025 году по инициативе Министерства здравоохранения Республики Казахстан на базе Талдыкорганского высшего медицинского колледжа Жетысуской области.

На первом чемпионате I место заняла студентка Атырауского высшего медицинского колледжа Гульназ Исмайлова. Согласно правилам чемпионата, следующие состязания организует учебное заведение победителя, поэтому и в текущем году конкурс прошел в городе Атырау.

Следующий III Республиканский чемпионат «MedSkills – 2027» пройдет в регионе победителя – Жамбылской области.