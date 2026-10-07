«САЛАМАТТЫ МЕКТЕП»: ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ

В Казахстане инициатива «Саламатты мектеп» выходит на новый этап, от отдельных профилактических мероприятий к единой системе формирования здоровой и безопасной школьной среды. Теперь главным показателем ее эффективности должны стать реальные изменения в школах, а не количество проведенных мероприятий.

В Астане состоялся Первый республиканский форум «Саламатты мектеп», объединивший более 2000 участников со всей страны. Участники обсудили системные подходы к укреплению здоровья детей в школьный период.

Сегодня «Саламатты мектеп» охватывает 6 349 из 8 048 общеобразовательных школ страны – 78,9%. Инициатива реализуется в соответствии с подходами Всемирной организации здравоохранения «Школы, способствующие укреплению здоровья».

Следующая задача - обеспечить не просто участие школ в инициативе, а качественные изменения внутри них.

Речь идет о комплексной системе, объединяющей здравоохранение и образование. Здоровье ребенка должно поддерживаться всей школьной средой - от качества питания и возможностей для физической активности до психологического благополучия, санитарной безопасности, профилактики заболеваний и доступности медицинской помощи.

«Наша общая задача – сделать так, чтобы здоровое питание, движение и своевременное обращение за помощью стали естественной и доступной частью повседневной жизни ребенка», — отметил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

В Казахстане на 2026-2028 годы утвержден План мероприятий по укреплению здоровья детей школьного возраста «Саламатты мектеп». Во всех регионах определены планы и координаторы, внедрен единый алгоритм реализации инициативы, утвержденный Экспертным советом Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

Одним из ключевых приоритетов остается школьное питание. С 1 сентября 2025 года действуют обновленные стандарты питания в организациях образования и здравоохранения. Теперь важно обеспечить их выполнение непосредственно в школах: контролировать качество продуктов и состав меню, ассортимент буфетной продукции и доступность бесплатной питьевой воды.

Не менее важна последовательность в оказании медицинской и психологической помощи. Выявление заболевания или другой проблемы со здоровьем не должно становиться конечной точкой.

В новом подходе четко распределены зоны ответственности. Министерство здравоохранения обеспечивает медицинское сопровождение и доказательные подходы к профилактике, Министерство просвещения формирование безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды, а регионы координацию и необходимые ресурсы.

Одновременно развивается цифровая составляющая инициативы. В 2026 году проведена комплексная модернизация портала HPS, что позволит постепенно перейти от учета количества участников к оценке состояния школьной среды и планированию конкретных изменений.

Таким образом, «Саламатты мектеп» становится системой, где результат можно увидеть непосредственно в школе: ребенок получает доступ к здоровому питанию, физической активности, медицинской и психологической помощи, а сама школа создает условия для формирования здоровых привычек.

По итогам Первого республиканского форума участники приняли резолюцию, закрепившую согласованную позицию по дальнейшему развитию межведомственной модели. Документ станет основой для консолидации работы государственных органов, регионов, организаций образования и здравоохранения, профессионального и экспертного сообщества, а также международных партнеров в рамках Плана мероприятий на 2026–2028 годы.

Форум организован Национальным научным центром развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства просвещения Республики Казахстан.

В его работе приняли участие представители государственных органов, региональных управлений образования и здравоохранения, руководители и педагоги школ, школьные врачи и медицинские сестры, а также представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, научного и экспертного сообщества.