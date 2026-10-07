ЖЕНСКИЙ ФОРУМ: КАЗАХСТАН УСИЛИВАЕТ ПОДХОДЫ К ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ

За годы независимости материнская смертность в Казахстане снизилась в 6,7 раза, младенческая - в 5,2 раза, досрочно достигнув целевых индикаторов ЦУР в области снижения материнской и детской смертности.

Об этом заявила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на Международной женской конференции в Авазе (Туркменистан), подчеркнув, что здоровье женщин и детей напрямую определяет демографическое будущее страны.

«Сегодня перед нами стоит более сложная задача - сохранить каждую жизнь и не допустить предотвратимых потерь. Для этого необходимы современная диагностика, эффективная маршрутизация беременных женщин, развитие высокотехнологичной помощи, постоянный аудит качества и быстрое реагирование на критические состояния», – отметила глава ведомства.

ЮНИСЕФ отмечает значительные результаты Казахстана в снижении детской, младенческой и неонатальной смертности, сокращении инфекций, предупреждаемых вакцинацией, а также эффективность патронажной службы на первичном уровне. Международная организация рассматривает казахстанский опыт как пример лучших практик детского здравоохранения, который может быть полезен для стран Центральной Азии.

На сегодня в Казахстане проживают около 6,9 млн детей, за год произошло более 329 тысяч родов. Как отметила министр, за каждой цифрой стоят здоровье и жизнь конкретного человека, поэтому дальнейшее улучшение показателей требует более точного и персонализированного подхода.

Особое внимание Акмарал Альназарова уделила роли женщин в самой системе здравоохранения. Сегодня в отрасли работают около 84 тысяч врачей и более 196 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Более 80% из них - женщины.

Министр также остановилась на расширении возможностей женщин в государственной и общественной жизни. Сегодня женщины составляют 55,8% государственных служащих Казахстана, 39,1% из них занимают руководящие должности. Доля женщин на руководящих позициях в квазигосударственном секторе достигла 46,8%.

7 октября министр приняла участие в Международном женском диалоге «Роль женщин в сохранении мира и достижении устойчивого развития» и Международной конференции «Демографические процессы и устойчивое развитие: современные задачи и международный опыт» в Туркменистане.

Еще одним направлением выступления стала взаимосвязь климата и здоровья. Экстремальная жара, изменение водных ресурсов и другие климатические факторы создают новые риски для населения и дополнительную нагрузку на системы здравоохранения.

В этой связи Казахстан предложил странам региона перейти от обмена опытом к конкретным совместным действиям. В их числе - программы по охране здоровья матерей и детей, профилактика материнской и младенческой смертности, обмен лучшими медицинскими практиками и подготовка кадров, развитие женского здоровья, цифровых технологий и высокотехнологичной медицинской помощи.

Акмарал Альназарова подчеркнула готовность Казахстана продолжать сотрудничество с Туркменистаном и другими государствами региона по вопросам здоровья женщин и детей и устойчивого развития.