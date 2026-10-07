ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА КАЗАХСТАНЦЕВ НАПРАВЛЕНО 1,3 ТРЛН ТЕНГЕ

За последние семь лет в Казахстане на бесплатное лекарственное обеспечение граждан направлено около 1,3 трлн тенге. Ежегодно необходимыми препаратами обеспечивались в среднем 3,3 млн пациентов. Министерство здравоохранения продолжает совершенствовать систему закупок, снижать цены на лекарства и повышать доступность лечения для населения.

С 2019 по 2025 год объем финансирования бесплатного лекарственного обеспечения вырос более чем втрое – с 83 млрд до 272,9 млрд тенге. За этот период число пациентов, получающих бесплатные препараты, увеличилось с 2,5 млн до 3,4 млн человек.

В 2026 году общий план закупок лекарственных средств и медицинских изделий утвержден в размере 584,1 млрд тенге, что на 9,6% больше, чем годом ранее.

Одним из ключевых результатов совершенствования системы закупок стало снижение цен на 66 отечественных лекарственных средств. Это позволило обеспечить экономию бюджетных средств в размере 10,3 млрд тенге.

Минздрав также расширяет практику прямых закупок у отечественных и зарубежных производителей. В 2026 году количество наименований лекарств и медицинских изделий, закупаемых по прямым контрактам, увеличилось до 404 против 182 в 2025 году.

Одновременно расширяется сотрудничество с международными организациями. Через ПРООН, ЮНИСЕФ и международные механизмы борьбы с туберкулезом в текущем году предусмотрен закуп 32 наименований лекарственных средств против 23 годом ранее.

Совершенствование закупочных механизмов направлено на рациональное использование бюджетных средств, обеспечение стабильных поставок и повышение доступности бесплатных лекарств для пациентов.