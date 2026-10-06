МИНЗДРАВ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ

С наступлением осени дети вернулись в коллективы, школы и детские сады, взрослые больше времени проводят в закрытых помещениях и общественных местах. Минздрав РК напоминает гражданам о необходимости соблюдать простые профилактические меры, которые помогают снизить риск заражения и распространения сезонных респираторных инфекций.

Одна из основных мер профилактики гриппа – вакцинация. Сделать прививку рекомендуется до начала активного сезонного подъема заболеваемости. Оптимальным периодом считается сентябрь–октябрь: организму необходимо время для формирования иммунного ответа.

В сезон ОРВИ важно чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, регулярно проветривать помещения и очищать поверхности и предметы, которыми часто пользуются.

Также рекомендуется соблюдать режим сна и отдыха. Взрослым желательно спать 7–8 часов в сутки. Полезно сохранять умеренную физическую активность, ежедневно гулять на свежем воздухе около 30 минут.

Рацион должен быть разнообразным и включать овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу, яйца и бобовые. Избыток сахара, жирной и жареной пищи рекомендуется ограничивать.

Министерство также обращает внимание граждан на недопустимость самостоятельного приема лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАДов) в целях профилактики гриппа и ОРВИ. БАДы не являются лекарственными средствами и не заменяют вакцинацию, полноценное питание или медицинскую помощь. Перед применением любых лекарственных средств, витамины и другие добавки рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом.

При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется по возможности сократить контакты с окружающими, соблюдать гигиену рук и респираторный этикет. При высокой температуре, ухудшении состояния или выраженных симптомах необходимо обратиться за медицинской помощью.