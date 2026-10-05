КАЗАХСТАН И ВОЗ ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИАРАЛЬЯ

Дорожная карта реализации инициативы «Здоровое будущее» по защите здоровья жителей Приаралья от экологических и климатических рисков была представлена сегодня на встрече министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с главами дипломатических миссий, прошедшая с участием руководителя странового офиса Всемирной организации здравоохранения, представителей государственных органов и акимата Кызылординской области.

Документ «Здоровое будущее» в регионе Приаралья: на пути к программе «Окружающая среда и здоровье Аральского моря» на 2026–2030 годы стал практическим продолжением договоренностей, достигнутых на Региональном экологическом саммите в Астане в апреле этого года, и предусматривает усиление профилактики, медицинского и экологического мониторинга в регионе.

«Для нас важно не ждать, когда экологические факторы отразятся на здоровье человека, а действовать на опережение. Мы должны раньше видеть риски, предупреждать заболевания и своевременно оказывать необходимую помощь людям», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Дорожная карта предусматривает усиление санитарно-эпидемиологического и медицинского мониторинга, развитие научных исследований и использование цифровых технологий для анализа влияния качества воды, воздуха, климатических и других факторов на здоровье населения.

Особое внимание будет уделяться детям, беременным женщинам, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Работа объединяет усилия Казахстана и Узбекистана при поддержке ВОЗ и партнеров системы ООН. К ней также привлечены экологические ведомства, регионы, научное сообщество и международные партнеры.

В Казахстане уже реализуются меры по восстановлению экосистем Приаралья, озеленению высохшего дна Аральского моря и созданию защитных насаждений саксаула. Развиваются современные инструменты мониторинга водных ресурсов.

По словам министра, следующий этап — усилить взаимосвязь экологических и медицинских данных, чтобы они использовались для профилактики и принятия своевременных решений в интересах населения.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы определить конкретные шаги на пути к будущему, которое касается всех нас – и особенно следующих поколений. У них должна сохраняться надежда жить в среде с чистой водой, чистым воздухом и безопасными продуктами питания. Это общая ответственность, и добиться такого будущего можно только совместными усилиями. От имени Всемирной организации здравоохранения я хотел бы поблагодарить всех присутствующих за участие в этом важном движении, а Министерство здравоохранения Республики Казахстан за лидерство, поддержку и приверженность реализации этой программы. ВОЗ будет и далее оказывать содействие Казахстану в продвижении интегрированного подхода к вопросам окружающей среды и здоровья и в укреплении международного сотрудничества в интересах здоровья нынешнего и будущих поколений», - отметил глава офиса ВОЗ в Казахстане, Д-р Скендер Сыла.

Казахстан намерен продолжить объединение усилий стран Центральной Азии, ВОЗ, системы ООН, научного сообщества и международных партнеров вокруг общей цели - здоровья людей и устойчивого будущего Приаралья.