В АСТАНЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ «САЛАМАТТЫ МЕКТЕП»

7 октября в Астане состоится первый республиканский форум «Саламатты мектеп: модель межведомственного взаимодействия для формирования здоровой образовательной среды».

Организатором мероприятия выступает – Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой МЗ РК при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства просвещения РК.

В мероприятии примут участие представители Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и информации, региональных управлений образования и здравоохранения, руководители и педагоги школ, школьные врачи и медицинские сестры, а также представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, научного и экспертного сообщества.

Участники обсудят, как сделать вопросы питания, физической активности, психоэмоционального благополучия, профилактики заболеваний и санитарной безопасности частью повседневной школьной среды, а не отдельными профилактическими мероприятиями.

Форум станет ключевой межведомственной площадкой для согласования единых подходов к созданию здоровой и безопасной образовательной среды, оценки результатов реализации инициативы «Саламатты мектеп» и определения дальнейших совместных действий на национальном и региональном уровнях.

По итогам Форума планируется сформировать общую управленческую повестку по развитию здоровой образовательной среды и усилить межведомственное взаимодействие на национальном и региональном уровнях.

📌 Место проведения: Астана, Международный финансовый центр «Астана», проспект Мәңгілік Ел, 55/19, блок С3.4.

Форум пройдет в гибридном формате, предусматривающем очное участие и онлайн просмотр через Youtube канал.

Для регистации: https://forms.gle/BjCsjweD4sz1pzfb8

Для онлайн участия на форуме по каналу YouTube: youtube.com/channel/UCA-caxp_ctOn_qid_HXleyQ?si=rpXgsALT0rC2mjiu

Для подключения по ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/89167433516?pwd=81fxI9B8Or16hisi6ZadKL95VuPqBy.1

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