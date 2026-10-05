В Казахстане за последние два года пациентам и их семьям выплачено 502,6 миллиона теңге в качестве страховых выплат в рамках обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Закон "О страховании профессиональной ответственности медицинских работников", разработанный по поручению Главы государства, вступил в силу в октябре 2024 года.

По состоянию на 1 сентября 2026 года застрахованы 178 296 медицинских работников. Из них 155 856 трудятся в государственных медицинских организациях, еще 22 440 - в частных. С начала 2026 года медицинские организации заключили 1 867 договоров страхования, произведено 112 выплат.

Механизм позволяет пациентам получить страховую выплату в случае подтвержденного вреда жизни или здоровью при оказании медицинской помощи, а медикам - финансовую защиту от соответствующих рисков.

Если пациент или его законный представитель считает, что при оказании медицинской помощи был причинен вред жизни или здоровью, он вправе обратиться в медицинскую организацию. Случай рассматривает независимая экспертная комиссия (НЭК).

В ее состав входят профильные специалисты, представители профессиональных медицинских сообществ и страховой организации – участника Единого страхового пула. Сотрудники медицинской организации, где произошел рассматриваемый случай, в комиссию не включаются.

Эксперты изучают медицинскую документацию и обстоятельства оказания помощи. При подтверждении страхового случая выплату пациенту или его представителю производит страховая организация в установленном законодательством порядке. Пациенту не требуется самостоятельно взыскивать эту сумму непосредственно с медицинского работника.

Для медработников страхование также обеспечивает финансовую защиту: оно осуществляется за счет медицинской организации, а при наступлении страхового случая выплату в установленных пределах производит страховая компания.

Таким образом, механизм позволяет урегулировать подтвержденные случаи причинения вреда в установленном законом порядке: пациент получает страховую выплату, а медицинский работник защищен от необходимости самостоятельно ее покрывать.