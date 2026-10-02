КАЗАХСТАН ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ТЮРКСКИХ СТРАН

Казахстан предложил объединить цифровые возможности медицинских организаций тюркских государств, чтобы гражданам было проще получать специализированную медицинскую помощь за рубежом. Инициатива предусматривает создание единой платформы медицинского туризма, развитие безопасного обмена медицинскими данными и совместное внедрение искусственного интеллекта.

С предложением выступила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на шестой встрече министров здравоохранения Организации тюркских государств в Бишкеке.

Предполагается, что единая цифровая платформа объединит информацию о ведущих клиниках, специалистах, направлениях лечения и доступных медицинских услугах стран ОТГ.

В перспективе пациенты смогут использовать её для выбора медицинской организации, получения предварительной консультации, организации лечения за рубежом и последующего медицинского сопровождения.

Отдельным направлением сотрудничества станет разработка подходов к безопасному обмену медицинскими данными между государствами. Это позволит в дальнейшем обеспечить врачам доступ к необходимой информации о состоянии здоровья пациентов, обращающихся за медицинской помощью за пределами своей страны, с соблюдением требований защиты персональных данных.

В Казахстане уже запущено Единое хранилище медицинских данных, которое объединяет медицинскую информацию и формирует основу цифрового профиля здоровья граждан.

«Главным ориентиром для нас остаётся не количество внедрённых технологий, а их практическая ценность для пациента - своевременность, доступность и качество медицинской помощи», - подчеркнула Акмарал Альназарова.

Ещё одной инициативой Казахстана стала совместная апробация отечественных медицинских решений на основе искусственного интеллекта с возможностью последующего внедрения наиболее эффективных технологий в странах ОТГ.

В Казахстане уже применяются отечественные разработки Cerebra AI для ранней диагностики инсульта и AIDENTIS для анализа стоматологических снимков.

Кроме того, внедряются и проходят пилотирование ИИ-решения для раннего выявления рака лёгких и молочной железы, диагностики заболеваний органов зрения и поддержки работы врачей.

Казахстан выразил готовность делиться опытом цифровизации санитарно-эпидемиологического контроля, включая использование цифровых инструментов для мониторинга и прогнозирования рисков.

При этом министр подчеркнула необходимость выработки единых подходов к клинической оценке медицинских алгоритмов, безопасности данных и этике применения новых технологий.

Предложенные инициативы направлены на расширение доступа граждан тюркских государств к современным медицинским технологиям и развитие международного сотрудничества в сфере здравоохранения.