КАЗАХСТАН И АЗЕРБАЙДЖАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Казахстан и Азербайджан намерены расширить сотрудничество в сфере здравоохранения — от подготовки врачей и обмена опытом до развития медицинского туризма, цифровых технологий и совместных научных проектов.

Новые направления взаимодействия обсудили министры здравоохранения двух стран Акмарал Альназарова и Теймур Мусаев на встрече в Бишкеке.

Одним из ключевых направлений станет развитие сотрудничества в подготовке медицинских кадров. Казахстан предложил расширить программы повышения квалификации азербайджанских специалистов, а также академическую мобильность студентов и преподавателей.

Сегодня в медицинских вузах Казахстана обучается 31 гражданин Азербайджана по направлениям «Общая медицина», «Стоматология» и «Педиатрия».

Казахстанская сторона пригласила азербайджанских коллег ознакомиться с отечественным опытом развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе с работой Демонстрационной площадки ВОЗ по ПМСП в Алматинской области.

Отдельное внимание уделено медицинскому туризму. В Казахстане высокотехнологичная помощь иностранным пациентам оказывается по направлениям кардиохирургии, онкологии, трансплантологии, нейрохирургии, репродуктивной медицины, стоматологии и комплексной диагностике.

Стороны также обсудили перспективы совместных научно-исследовательских проектов, развитие цифровых технологий в здравоохранении и взаимодействие при чрезвычайных ситуациях.

Акмарал Альназарова пригласила азербайджанскую сторону принять участие в тематическом мероприятии Казахстана, посвященном влиянию изменения климата на здоровье населения. В центре обсуждения - защита наиболее уязвимых групп, включая беременных женщин, матерей, новорожденных и детей.

В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие двух стран на международных площадках в сфере здравоохранения.

«Мы заинтересованы в практическом сотрудничестве, которое дает конкретный результат для систем здравоохранения наших стран: подготовке специалистов, обмене опытом, внедрении современных медицинских и цифровых технологий. Казахстан готов и дальше расширять это взаимодействие с Азербайджаном», - отметила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Встреча состоялась в Бишкеке в рамках международных мероприятий в сфере здравоохранения.