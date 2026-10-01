В Министерстве юстиции состоялся семинар в рамках идеологии «Закон и порядок»

В ходе мероприятия обсуждены вопросы формирования антикоррупционной культуры, профилактики правонарушений, а также соблюдения государственными служащими норм профессиональной этики.

Доктор юридических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Жамаладен Ибрагимов выступил с лекцией на тему формирования антикоррупционной культуры и уважения к закону. В рамках проекта «Читающая нация» он также призвал участников ознакомиться с трудом «Қазақтың ата заңдары».

Уполномоченный по этике Алма Сыдыкова выступила с докладом о культуре поведения государственных служащих, принципах добропорядочности и мерах по предупреждению правонарушений.

Семинар был направлен на укрепление принципов законности, добропорядочности, справедливости и профессиональной этики в деятельности государственных служащих.