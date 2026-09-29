Казахстан занял 1-е место в Центральной Азии в Глобальном инновационном индексе ВОИС

По итогам Глобального инновационного индекса ВОИС 2026 Казахстан стал лидером среди стран Центральной Азии, заняв 73-е место в мировом рейтинге.

За год Казахстан поднялся сразу на 8 позиций. ВОИС отмечает продвижение страны как самое значительное в регионе Центральной и Южной Азии.

Рост позиций Казахстана сопровождается улучшением инновационных результатов. Среди сильных показателей страны развитие высокотехнологичного сектора, рост производительности труда и активность в сфере интеллектуальной собственности. По количеству заявок на полезные модели относительно размера экономики Казахстан занимает 7-е место в мире.

Региональное лидерство отражает последовательное развитие инновационной экосистемы Казахстана и создает новые возможности для науки, технологического предпринимательства, изобретательства и коммерциализации разработок.