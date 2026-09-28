В Астане стартовал тренинг ВОИС по интеллектуальной собственности для дипломатов

С 28 сентября по 2 октября 2026 года в Астане проходит тренинг по интеллектуальной собственности для дипломатов, направленный на повышение знаний и практических навыков в сфере интеллектуальной собственности и международного сотрудничества.

Тренинг проводится совместно Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, Постоянным представительством Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и других международных экономических организациях и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В мероприятии принимают участие казахстанские дипломаты и представители государственных органов.

Проведение тренинга способствует развитию взаимодействия Казахстана с ВОИС и дипломатическим сообществом, а также формированию практического понимания роли интеллектуальной собственности в международных экономических и торговых отношениях.