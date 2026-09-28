25 сентября 2026 года в Верховном Суде Республики Казахстан состоялся международный круглый стол на тему «Удостоверение электронных доказательств и их судебная оценка»
В мероприятии приняли участие вице-министр юстиции Республики Казахстан Б.Ш. Жакселекова, представители Верховного и Конституционного судов, государственных органов, зарубежных верховных судов, а также нотариального и адвокатского сообществ.
В ходе круглого стола участники обсудили актуальные вопросы удостоверения электронных доказательств и их последующей судебной оценки, в том числе особенности обеспечения доказательств нотариусами.
Особое внимание уделено вопросам развития правовых механизмов фиксации и удостоверения электронных доказательств, обеспечению их достоверности и допустимости при рассмотрении судебных дел, а также совершенствованию взаимодействия между судом, нотариатом и иными участниками правоприменительной практики.
По итогам мероприятия состоялся обмен международным опытом и практическими подходами к использованию электронных доказательств в судебном процессе.