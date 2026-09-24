24 сентября 2026 года в городе Алматы Министерство юстиции Республики Казахстан в лице директора Департамента по защите имущественных прав государства Мусабаева Е.Ж. приняло участие в Казахстанском юридическом форуме. Ерлан Жанадилович выступил на панельной сессии «Последние новости и тренды в области разрешения споров в Казахстане».

В рамках форума представитель Министерства юстиции рассказал о работе Министерства по представлению интересов Республики Казахстан в международных арбитражах и подробно осветил его деятельность в этой сфере. Кроме того, Министерством юстиции были подняты проблемные вопросы в сфере арбитража Казахстана и предложены пути их решения, в частности посредством внесения поправок в Закон Республики Казахстан «Об арбитраже».