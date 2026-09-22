Астана вошла в число финалистов международной премии «Город инноваций ВОИС»

Астана вошла в число 15 финалистов международной премии «Город инноваций ВОИС – 2026», учрежденной Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Премия направлена на поддержку городов, развивающих инновационную и креативную экосистему. Отбор проведен международным независимым жюри на основе представленных городами инициатив и планов их реализации.

Заявки на участие поступили от городов разных масштабов со всего мира. По итогам конкурсного отбора в число 15 финалистов наряду с Астаной вошли города из стран Бельгии, Китая, Индии, Иордании, Марокко, Филиппин, Португалии, Российской Федерации, Таиланда и Великобритании.

Победители будут объявлены 12 октября 2026 года на церемонии в штаб-квартире ВОИС в Женеве, которая состоится на полях шестой встречи Форума мэров ООН.

Источник: сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), https://www.wipo.int/ru/web/awards/city-of-innovation