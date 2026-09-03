Под председательством Министра юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева состоялось 709-е заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В ходе заседания были рассмотрены консультативные документы регуляторной политики (КДРП) по пяти направлениям.

В частности, обсуждены КДРП к законопроектам по вопросам рынка капитала и страхования, налогового регулирования, передачи государственных функций в конкурентную среду, а также деятельности неправительственных организаций.

В заседании приняли участие члены Межведомственной комиссии, а также представители заинтересованных государственных органов.