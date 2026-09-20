В рамках мероприятия рассмотрены основные положения законодательства Республики Казахстан в сфере авторского и смежных прав, а также вопросы их практического применения.

Кроме того, состоялась презентация Единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами (ЕЦП), в ходе которой представлены основные функциональные возможности платформы.

По итогам мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам применения законодательства и дальнейшего совершенствования правового регулирования в сфере авторского и смежных прав.