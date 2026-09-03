В Министерстве юстиции отметили День языков народа Казахстана

В Министерстве юстиции состоялось мероприятие, посвященное Дню языков народа Казахстана.

Цель мероприятия, прошедшего под председательством руководителя Аппарата Министерства юстиции Сандугаш Ерсеитовой, — расширение сферы применения казахского языка в рамках празднования Дня языков народа Казахстана, популяризация многогранного наследия Ахмета Байтурсынова — учителя нации, основоположника казахской науки и видного общественного деятеля, а также укрепление уважительного отношения к культуре и языкам всех этносов, проживающих в нашей стране.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений и подведомственных организаций Министерства юстиции Республики Казахстан.

В рамках праздничного мероприятия председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Ербол Ердембекулы Тлешов выступил с лекцией на тему «Казахская культура и Ахмет Байтурсынов». Участники получили ответы на интересующие их вопросы.

Также участники мероприятия приняли участие в интеллектуальном конкурсе, где смогли проверить свои знания.

В завершение мероприятия эксперт Департамента законодательства отраслей экономики Өсербай Өркенбай прочитал стихотворение Мукагали Макатаева «Үш бақытым».

По итогам мероприятия сотрудники, проявившие активность, были награждены.