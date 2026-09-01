Внимание! ⚡️⚡️⚡️ Предупреждение о мошенничестве!

В социальных сетях распространяется недостоверная информация через приложении банков второго уровня о необходимости «продления срока регистрации брака», которая носит мошеннический характер.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

Министерство юстиции Республики Казахстан предупреждает, что в соответствии с брачно-семейным законодательством брак регистрируется один раз и не имеет установленного срока действия. В связи с этим продление брака не требуется.

Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Расторжение брака осуществляется только через регистрирующий орган либо в судебном порядке.

При расторжении брака через регистрирующий орган брак прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака, а при расторжении в судебном порядке – со дня вступления в законную силу решения суда.

В связи с этим призываем граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам и не предоставлять персональные данные третьим лицам.

Для получения достоверной и актуальной информации рекомендуем обращаться только к официальным источникам.

Министерство Юстиции РК