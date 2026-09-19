Министр юстиции Ерлан Сарсембаев отметил историческое значение проекта, который объединил интеллектуальную собственность, культуру, традиции и современные творческие индустрии Казахстана.

Постоянный представитель при ВТО и международных экономических организациях в Женеве Кайрат Торебаев подчеркнул важность подобных инициатив для укрепления международного диалога и позиций Казахстана на мировой арене.

Выставка стала результатом совместной работы гос. органов, творческого сообщества и отечественного бизнеса и открыла новые возможности для продвижения национального культурного и творческого потенциала на международной арене.

Вклад партнеров и соорганизаторов был отмечен грамотами Министра юстиции – за профессионализм, инициативность и вклад в реализацию проекта.

Отдельно отмечен вклад kaspi.kz и Евразийской патентной организации, выступивших спонсорами проекта, Onergy Hub за создание казахстанской экспозиции, представление новаторского формата «живых полотен» – произведений казахстанских художников, ресторана «Дайдидау» – за представление национальной кухни, этно-фольклорного ансамбля «Жошы» – за яркое представление музыкального наследия Казахстана и других участников выставки.