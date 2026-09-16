Директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан Жанар Жигитекова провела брифинг для представителей средств массовой информации на площадке Центральной службы коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
В ходе мероприятия Жанар Жигитекова представила основные результаты деятельности Института и отметила, что работа ведется по таким направлениям, как совершенствование национального законодательства, научное сопровождение нормотворческой деятельности, обеспечение доступности правовой информации и предоставление гражданам правовых консультаций.
Кроме того, проводится научная, антикоррупционная и лингвистическая экспертиза законопроектов, а также разрабатываются новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
В целях повышения доступности законодательства для граждан запущена обновленная версия системы «Әділет-2.0». Институт также оказывает населению бесплатную правовую помощь посредством телефонных консультаций, мессенджеров и Telegram-ботов.
Институт продолжит работу по обеспечению открытости правовой системы и совершенствованию законодательства.