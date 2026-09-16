В рамках Саммита «Центральная Азия – Республика Корея», состоявшегося 14–16 сентября 2026 года в городе Сеуле подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере интеллектуальной собственности.

От имени Министерства юстиции Республики Казахстан Меморандум подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея Исенали Асет Женисулы.

Меморандум направлен на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере интеллектуальной собственности. Документ предусматривает обмен информацией и опытом, развитие взаимодействия между компетентными органами, совершенствование профессиональных компетенций специалистов, а также реализацию совместных мероприятий и инициатив в данной сфере.

Подписание Меморандума является важным шагом в укреплении двустороннего взаимодействия Республики Казахстан и Республики Корея в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и создает дополнительные возможности для обмена передовыми практиками и внедрения современных подходов.

Реализация положений Меморандума будет способствовать дальнейшему развитию институционального и профессионального сотрудничества между соответствующими государственными органами двух стран, а также укреплению двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.