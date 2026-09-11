В Астане Центром судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан организована международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию судебно-экспертной деятельности, на тему: «Судебная экспертиза в системе правосудия: вызовы и перспективы».

В мероприятии приняли участие представители государственных органов Республики Казахстан, руководители и специалисты судебно-экспертных учреждений, ученые, зарубежные эксперты и представители международных профессиональных организаций.

В ходе конференции обсуждены современные направления развития судебной экспертизы, вопросы проведения экспертиз цифровых активов и криптовалют, применения искусственного интеллекта, судебно-медицинских экспертиз и экспертиз, связанных с наркотическими средствами, а также современные криминалистические технологии.

В рамках мероприятия с зарубежными коллегами подписан ряд соглашений.