Состоялась научно-практическая конференция «Модернизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства в свете новой Конституции», организованная Министерством юстиции Республики Казахстан и Институтом законодательства и правовой информации при содействии Академии правосудия при Высшем Судебном Совете и Академии управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Конференция проведена в рамках исполнения поручения Главы государства по разработке новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан.

Основной целью мероприятия стало широкое обсуждение концептуальных подходов к реформированию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, аккумулирование идей и предложений научного и экспертного сообщества, а также представителей правоприменительной практики.

Особое внимание было уделено реализации положений новой Конституции, формированию человекоцентричной модели уголовной политики и уголовного судопроизводства, в основе которой лежит приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека.

В работе конференции приняли участие представители государственных органов, судебной и правоохранительной систем, научного сообщества, адвокатуры и экспертных кругов.

В рамках конференции состоялись пленарное заседание и работа тематических секций на площадках Академии правосудия и Академии управления Министерства внутренних дел.

В рамках тематических секций участники обсудили проблемы Общей части уголовного права, построения и применения Особенной части Уголовного кодекса, перспективы развития института уголовных проступков, модернизации системы уголовных наказаний, совершенствования иных мер уголовно-правового воздействия, а также вопросы цифровой трансформации преступности.

В части уголовно-процессуального законодательства рассмотрены вопросы реализации трехзвенной модели уголовного процесса и обеспечения процессуальной самостоятельности следователя, правовой определенности и предсказуемости уголовного судопроизводства, оптимизации и совершенствования порядка начала досудебного расследования, развития восстановительного правосудия и повышения эффективности судебного разбирательства.

По итогам конференции выработаны предложения и рекомендации, которые будут использованы в дальнейшей работе по подготовке проектов новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан.