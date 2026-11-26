В Министерстве юстиции состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности с участием Министра юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева.

В ходе заседания были рассмотрены консультативные документы регуляторной политики (КДРП), касающиеся следующих вопросов:

спайкинга;

поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии незаконному обороту наркотических средств;

проведения медицинского освидетельствования сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов;

декриминализации незаконного оборота наркотических средств.

В заседании приняли участие члены Межведомственной комиссии, а также представители заинтересованных государственных органов.

По итогам обсуждения принято решение концептуально одобрить представленные КДРП и дополнительно проработать отдельные вопросы в рамках разработки соответствующих законопроектов.

Представление указанных законопроектов на рассмотрение Курултая планируется в следующем году.