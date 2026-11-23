В ходе мероприятия представители Министерства представили информацию о ходе внедрения платформы в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами, а также рассказали о её основных возможностях.По состоянию на 20 ноября 2026 года на платформе зарегистрирован 351 участник, внесены сведения о 255 636 произведениях и 22 639 правообладателях.Директор РГП ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» Сабит Ахметов отметил, что платформа позволяет вести учёт использования объектов авторского права, автоматизировать расчёт и распределение авторского вознаграждения, а также обеспечивать прозрачность в данной сфере.Кроме того, система предоставляет авторам возможность получать информацию о количестве использований их произведений в теле- и радиоэфире, а также о причитающемся им вознаграждении.Подключение пользователей к платформе осуществляется в три этапа. Третий этап стартует 1 января 2027 года и охватит рестораны, бары, караоке-заведения и другие категории пользователей.Полноценный запуск платформы QazCopyright запланирован на январь 2027 года.