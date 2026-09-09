⚡️Изменился порядок нотариального оформления сделок с недвижимостью

С 8 сентября 2026 года в Казахстане изменился порядок нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом.

Теперь договоры купли-продажи, дарения, мены, залога и другие сделки, связанные с отчуждением или залогом недвижимости и подлежащие государственной регистрации, удостоверяются нотариусом по месту нахождения объекта.

Изменения направлены, прежде всего, на упорядочение и структурирование процесса оформления сделок с недвижимостью. Территориальная привязка позволяет выстроить более четкую взаимосвязь между объектом, нотариальным удостоверением сделки и последующей государственной регистрацией прав.

Кроме того, новый порядок призван повысить прозрачность и безопасность операций с недвижимостью, а также снизить риски мошеннических схем.

При этом территориальный принцип не ограничивает право граждан распоряжаться своим имуществом, находясь в другом регионе. Если собственник не может лично присутствовать по месту нахождения недвижимости, он вправе оформить доверенность на представителя, который совершит необходимые действия от его имени.

Например, если квартира находится в Астане, а ее собственник проживает или временно находится в Алматы, он может оформить доверенность на другое лицо. Представитель сможет провести сделку у нотариуса в Астане.

Таким образом, граждане по-прежнему могут продавать, дарить, обменивать или передавать в залог недвижимость через доверенных лиц, находясь в другом городе или регионе. Изменяется только место нотариального удостоверения самой сделки — теперь оно определяется местонахождением объекта недвижимости.

Новое требование распространяется исключительно на сделки с недвижимым имуществом и не затрагивает порядок совершения других нотариальных действий.