⚡️⚡️⚡️Взыскание денежных средств с NCOC в пользу государства продолжается

Сегодня в отдельных СМИ распространена информация о том, что исполнительное производство в отношении NCOC по взысканию денежных средств в пользу государства приостановлено.

Министерство юстиции сообщает, что данные сообщения требуют пояснения.

В настоящее время NCOC обжалованы действия государственного судебного исполнителя, в связи с чем СМАС Атырауской области истребованы материалы исполнительного производства.

В соответствии с требованиями подпункта 13) статьи 42 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» на период нахождения материалов в суде исполнительное производство приостанавливается до их возвращения судом.

Таким образом, работа по взысканию денежных средств с NCOC в пользу государства будет продолжена в установленном законом порядке.