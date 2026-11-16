В рамках контрольных мероприятий, направленных на защиту прав интеллектуальной собственности и пресечение незаконного оборота контрафактной продукции, сотрудники Департамента юстиции города Шымкента провели проверку одного из складских помещений.По результатам проверки выявлен факт реализации стирального порошка, незаконно маркированного известными товарными знаками «Ariel», «Tide» и «МИФ».Использование чужого товарного знака без согласия правообладателя является нарушением прав интеллектуальной собственности, а также может вводить потребителей в заблуждение относительно происхождения и качества продукции.По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения.Санкция указанной статьи предусматривает наложение административного штрафа с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака.Департамент юстиции призывает предпринимателей строго соблюдать требования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а потребителей – при приобретении товаров обращать внимание на их подлинность и наличие сопроводительных документов.Недопущение приобретения и распространения контрафактной продукции является важным условием защиты прав потребителей и поддержки добросовестного предпринимательства.