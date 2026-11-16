Уважаемые граждане!

В связи с проведением технических работ временно возможны перебои в работе телефонной связи Правовой информационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (8 7172 58-00-58).

Приносим извинения за временные неудобства!

На период проведения технических работ вы можете получить консультацию посредством Виртуального ассистента (Web-звонки через портал «Е-Заң көмегі» и сайт ИПС «Әділет» https://old.adilet.zan.kz/rus с использованием QR-кода).

Письменные обращения принимаются через мессенджер WhatsApp по номеру: +7 708 693 5631.

О восстановлении штатной работы телефонной связи будет сообщено дополнительно.

Благодарим за понимание!