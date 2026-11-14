Участники обсудили инициативу депутатов Курултая по разработке законопроекта, предусматривающего совершенствование институтов адвокатуры и юридических консультантов, а также повышение качества и доступности юридической помощи.

Министерство юстиции поддержало инициативу, представив предложения по законодательному урегулированию актуальных вопросов. Представители профессиональных объединений также обозначили свои позиции.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении совместной работы над законодательными инициативами с учетом интересов граждан и профессионального сообщества.