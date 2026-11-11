Мероприятие направлено на ознакомление с деятельностью Суда МФЦА и Международного арбитражного центра МФЦА, изучение практики разрешения споров, а также повышение профессиональных компетенций государственных служащих.

В ходе мероприятия Вице-министр юстиции РК Дәниел Ваисов отметил важность изучения механизмов разрешения споров, обмена профессиональным опытом и своевременного выявления правовых рисков.

Лекцию провёл управляющий партнёр «TKS Disputes» Бахыт Тукулов, являющийся одним из авторов научно-практического издания «Комментарий к Правилам Суда Международного финансового центра «Астана».

Мероприятие стало площадкой для обмена практическим опытом и обсуждения актуальных вопросов разрешения споров.

По итогам мероприятия участники высоко оценили уровень организации, отметили практическую значимость полученных знаний и выразили признательность организаторам.

Министерство юстиции намерено на постоянной основе проводить подобные образовательные мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций государственных служащих, обмен практическим опытом и совершенствование подходов к защите интересов государства.