Министерство юстиции Республики Казахстан разъясняет

В социальных сетях и личных аккаунтах отдельных лиц, оказывающих услуги по снятию арестов, распространяется информация о том, что с 8 сентября 2026 года нотариусы лишены полномочий по отмене исполнительных надписей, а должники смогут оспаривать их исключительно в судебном порядке.

Министерство юстиции сообщает, что данная информация не соответствует действительности и основана на неправильном применении изменений в законодательстве.

8 июля 2026 года принят Закон Республики Казахстан № 343-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи», согласно которому предусмотрены изменения, регулирующие порядок совершения, отмены и исполнения исполнительных надписей.

Право должника обратиться к нотариусу с возражением не отменено. Полномочие нотариуса отменить исполнительную надпись также сохраняется.

Должник вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления направить нотариусу возражение против заявленного взыскателем требования. В возражении должны быть указаны конкретные причины несогласия с требованием взыскателя (пункт 2 статьи 92-6 Закона «О нотариате»).

При поступлении надлежащего возражения нотариус в предусмотренных законом случаях выносит постановление об отмене исполнительной надписи.

При этом если в возражении не указаны причины несогласия либо оно подано с нарушением установленного 10-дневного срока, нотариус отказывает в отмене исполнительной надписи.

Законом установлено важное правило: если на основании исполнительной надписи судебным исполнителем уже возбуждено исполнительное производство, ее оспаривание осуществляется в судебном порядке.

Таким образом, утверждение о том, что «нотариусы больше не отменяют исполнительные надписи», является недостоверным.

Исполнительная надпись совершается по месту регистрации должника

По исполнительным надписям, исключается возможность альтернативного выбора территории. Исполнительная надпись теперь будет совершаться по месту регистрации должника - физического или юридического лица, за исключением о взыскании задолженности с собственников квартир, о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги.

Уведомление должника становится более прозрачным

Совершенствуется и порядок уведомления должника.

Информация об исполнительной надписи будет направляться с использованием Единой нотариальной цифровой системы с фиксацией факта доставки. Уведомление может осуществляться, в том числе, посредством веб-портала «электронного правительства» и (или) SMS-сообщения.

Это позволит обеспечить цифровую фиксацию уведомления должника и подтвердить факт его доставки.

Таким образом, внесенные изменения не лишают граждан возможности защищать свои права.

Напротив, они направлены на усиление гарантий должника, повышение требований к подтверждению бесспорности задолженности, цифровую фиксацию его уведомления, исключение территориальных злоупотреблений и повышение прозрачности процедуры совершения исполнительных надписей.

В связи с распространением в социальных сетях некорректных разъяснений Министерство юстиции призывает граждан и представителей юридического сообщества не распространять непроверенную информацию и не допускать произвольного применения норм законодательства, которое может ввести граждан в заблуждение относительно способов защиты своих прав.

За достоверной правовой информацией рекомендуется обращаться к официальным текстам нормативных правовых актов и разъяснениям уполномоченных государственных органов.