Состоялась встреча Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Шолпан Абдреевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Бахтиёром Ибрагимовым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.

Особое внимание было уделено вопросам защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной границе, включая взаимодействие компетентных органов, совершенствование механизмов выявления и пресечения перемещения контрафактной продукции.

Кроме того, стороны обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе обмен опытом в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, проведение совместных мероприятий и развитие профессиональных контактов между профильными ведомствами двух стран.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и развитии практического сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.