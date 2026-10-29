В Министерстве юстиции обсудили вопросы совершенствования гражданского законодательства

29 октября 2026 года состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции Республики Казахстан, посвящённое обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 28 октября 2026 года.

В центре внимания участников заседания были вопросы совершенствования гражданского законодательства, разработки нового Гражданского кодекса Республики Казахстан и обеспечения стабильности правового регулирования.

В ходе обсуждения участники рассмотрели актуальные направления развития гражданского законодательства, а также обменялись мнениями относительно предстоящей работы по подготовке нового Гражданского кодекса с учётом современных общественных и экономических процессов.

В заседании приняли участие представители юридического сообщества, адвокатуры, нотариата и общественных организаций.

Участие представителей профессионального и гражданского сообщества в обсуждении законодательных инициатив позволяет учитывать практический опыт правоприменения и вырабатывать предложения, направленные на дальнейшее совершенствование правовой системы страны.