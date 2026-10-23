В ходе торжественного мероприятия министр выразил благодарность сотрудникам, вносящим вклад в развитие органов юстиции и работающим над укреплением законности и правопорядка.

В преддверии праздника ряд сотрудников, добросовестно исполняющих свои профессиональные обязанности и добившихся высоких результатов в служебной деятельности, были награждены праздничными медалями и почётными грамотами.