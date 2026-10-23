Министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Сәрсембаев поздравил сотрудников и ветеранов органов юстиции с Днём Республики, который отмечается 25 октября
В ходе торжественного мероприятия министр выразил благодарность сотрудникам, вносящим вклад в развитие органов юстиции и работающим над укреплением законности и правопорядка.
В преддверии праздника ряд сотрудников, добросовестно исполняющих свои профессиональные обязанности и добившихся высоких результатов в служебной деятельности, были награждены праздничными медалями и почётными грамотами.