Институт законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан организовал международную научно-практическую конференцию, в ходе которой были обсуждены вопросы защиты прав и свобод человека, укрепления конституционных гарантий и совершенствования законодательства.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, научного и гражданского сообществ. Кроме того, в онлайн-формате к конференции присоединились представители Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

Участники обменялись мнениями по вопросам совершенствования эффективных механизмов защиты прав человека и путям реализации конституционной реформы.