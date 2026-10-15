В мероприятии приняли участие представители научного и экспертного сообществ, бизнеса, патентные поверенные, правообладатели и пользователи объектов интеллектуальной собственности, а также представители территориальных органов юстиции.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова подчеркнула значимость закреплённых в новой Конституции гарантий защиты интеллектуальной собственности, отметив их роль в обеспечении охраны результатов интеллектуального труда и их правомерного использования.

Обмен опытом позволил перейти от обсуждения практических трудностей к выработке предложений по их решению. В числе затронутых вопросов — несистемность правового регулирования и необходимость обеспечения согласованности норм различных законодательных актов.

Обсуждение также охватило международные тенденции и развитие цифровых сервисов с учётом национальной практики. Особое внимание было уделено возможностям повышения доступности процедур для заявителей и обеспечения прозрачности взаимодействия с правообладателями.

По итогам круглого стола принято решение продолжить совместную работу по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности и его последующей консолидации.