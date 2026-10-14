Председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Шолпан Абдреева приняла участие во втором заседании руководителей ведомств государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ) в сфере интеллектуальной собственности, состоявшемся в Баку.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы защиты прав интеллектуальной собственности, актуальные аспекты развития искусственного интеллекта, а также перспективы создания Патентной организации тюркских государств.

Казахстанская сторона подчеркнула важность закрепления защиты интеллектуальной собственности в новой Конституции и подтвердила заинтересованность в укреплении сотрудничества между государствами – членами ОТГ.

По итогам заседания принята Совместная декларация. Также достигнута договорённость о проведении следующего заседания руководителей профильных ведомств в Казахстане.