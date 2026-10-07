В мероприятии приняли участие руководители органов юстиции Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также Генеральный секретарь Организации тюркских государств.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы реализации положений Астанинской декларации от 9 сентября 2024 года, уделив особое внимание цифровизации деятельности органов юстиции.

Вице-министр в своем выступлении отметила, что в Казахстане реализуются масштабные политико-правовые реформы, направленные на построение справедливого и устойчивого государства, а также проинформировала об основных направлениях деятельности Министерства юстиции.

По итогам третьего заседания стороны подписали Совместное коммюнике и договорились провести очередное заседание в 2027 году в Кыргызской Республике.