В ходе встречи Министр проинформировал о деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан, текущих правовых реформах, а также основных результатах работы по цифровизации государственных услуг.

Стороны обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями относительно дальнейших направлений развития казахстанско-швейцарского сотрудничества в правовой сфере.

В завершение встречи стороны выразили благодарность за состоявшийся обмен мнениями и подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия.