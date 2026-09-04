Под председательством Министра юстиции РК Ерлана Сарсембаева состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Основным вопросом повестки заседания стала разработка новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов во исполнение поручения Главы государства.

В заседании приняли участие представители государственных органов, Национального центра по правам человека, научного и адвокатского сообществ, а также Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

В ходе заседания обсуждены концептуальные и проблемные вопросы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также подходы к их решению при разработке новых кодексов.

Также отмечено, что подходы к разработке новых УК и УПК должны быть направлены на реализацию принципов и ценностей, закрепленных в новой Конституции Республики Казахстан, обеспечение надлежащих гарантий защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также повышение эффективности и стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства.