Казахстан и Сингапур укрепляют обмен опытом в сфере управления водными ресурсами

Казахстанская делегация во главе с вице-министром водных ресурсов и ирригации Жандосом Салимовым принимает участие в программе повышения потенциала «Лидерство в области устойчивого управления городскими водными ресурсами и отходами», организованной Правительством Сингапура.

Программа реализуется в рамках Соглашения между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и компанией Singapore Cooperation Enterprise, подписанного 26 августа текущего года в рамках официального визита Старшего министра Республики Сингапур в нашу страну.

Казахстанские специалисты изучают опыт Сингапура в области комплексного управления водными ресурсами, включая сокращение потерь воды, рациональное водопользование, управление паводковыми рисками, применение экологически ориентированных решений и интеграцию водной инфраструктуры в городскую среду, а также деятельность Национального водного агентства PUB.

В рамках программы также предусмотрено посещение крупных водохозяйственных объектов для ознакомления с практическим применением современных подходов и технологий в сфере управления водными ресурсами.

Помимо практической части программы также прошли встречи с Государственным министром Республики Сингапур по вопросам трудовых ресурсов, торговли и промышленности Фу Чесяном, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сингапур Аскаром Куттыкадамом и представителями бизнеса.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития водной отрасли, современным подходам к управлению водными ресурсами и применению передового опыта. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром в водной сфере.

«Результаты программы будут учтены при разработке технологических и управленческих решений для водной отрасли Казахстана, в том числе в сфере сокращения потерь воды, цифровизации, повторного использования водных ресурсов и повышения эффективности водохозяйственной инфраструктуры», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Жандос Салимов.